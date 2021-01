Soldes : 69€ le disque dur USB 3.0 de 2 To à coque renforcée

Le disque dur Armor A62 de Silicon Power est un modèle portable qui dispose d’une connectique USB 3.0. Il peut résister aux chocs, aux chutes (jusqu’à 3 mètres) et à l’eau grâce à sa coque renforcée. Il a été mis sur le marché il y a trois ans. Il succède notamment au Armor A80 que l’on a eu l’occasion de tester il y a déjà … très longtemps !

Aujourd’hui, on peut dégoter sa version 2 To en soldes au prix de 69,99€ sur TopAchat. Un tarif plus que correct pour ce type de disque dur portable.

– Voir toutes les soldes de Bhmag