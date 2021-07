Soldes : 94€ le disque dur WD RED Plus de 4 To !

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent équiper leur NAS à moindre frais : la version 4 To du disque dur WD Red Plus de Western Digital est soldée à seulement 94,99€ sur le net. Ce tarif est valable chez deux enseignes : Amazon et CDiscount.

Comme on l’avait vu dans cette actualité, les WD Red Plus se différencient des WD Red “normaux” par l’utilisation de la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording) bien plus adéquat pour une utilisation dans un NAS que la technologie SMR (Shingled Magnteic Recording)

Les WD Red Plus sont des disque durs au format 3,5 pouces qui disposent d’une interface SATA III. Ils fonctionnent à 5.400 tours par minute et ils sont optimisés pour fonctionner dans des NAS. Le fabricant annonce des débits de 175 Mo/s.

