Lexar se met aux cartes mémoires SD Express

Lexar annonce l’arrivée de cartes mémoire très rapides au sein de son catalogue. Les cartes répondent à la norme SD Express. Deux formats sont annoncés chez Lexar : des modèles SD Express avec des capacités allant jusqu’à 512 Go et des modèles microSD Express jusqu’à 256 Go.

Pour rappel, le SD Express est le successeur des cartes SD actuelles. Tel qu’annoncé par la SD Association, la norme SD 8.0 permet d’atteindre des débits très élevés (jusqu’à 3.940 Mo/s théorique) grâce à l’utilisation de l’interface PCI Express 4.0.

Chez Lexar, les premières cartes utilisant la technologie SD Express offrent un débit de 824 Mo/s en lecture et de 410 Mo/s en écriture. Les cartes exploitent l’interface PCI Express 4.0 et supportent la norme NVMe. Elles sont animées par le contrôleur SM2708 de Silicon Motion.

Le constructeur explique que “les cartes mémoire Lexar SD Express permettront ainsi aux utilisateurs de déplacer rapidement de grandes quantités de données, notamment pour la capture et la lecture de vidéos 8K, le mode rafale continu RAW, les caméras et vidéos à 360 degrés, ainsi que des applications et charges de travail avec un considérable volume de données.”

Les cartes au format SD Express de Lexar offriront une capacité maximale de 512 Go tandis que les cartes au format microSD Express disposeront d’une capacité maximale de 256 Go.

« Un grand nombre de caméras et téléphones portables haut de gamme les plus récents ont la capacité d’enregistrer des vidéos en 8K et nécessitent un taux de transfert rapide. Avec le contrôleur SM2708, prenant désormais en charge la spécification SD 8.0 qui offre plus du triple du débit, des applications telles que la capture vidéo 8K, la capture de photos RAW, les appareils IOT multicanaux, le stockage automobile multi-traitement et d’autres applications nécessitant des vitesses de données ultra élevées seront désormais possibles », déclare Nelson Duann, vice-président senior du marketing et de la R&D de Silicon Motion.

Le fabricant annonce que les premiers modèles seront commercialisés à partir de 2022. Les tarifs ne sont pas encore connus au moment de rédiger cette brève mais nul doute qu’ils seront assez élevés, nouveauté oblige.