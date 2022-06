Soldes : le PC gaming LENOVO Legion 5 15ACH6H à 799€ (voire moins)

Durant les soldes d’été, le PC gaming LENOVO Legion 5 15ACH6H est disponible à seulement 799,99€ sur CDiscount et il est même possible de réduire son prix de 25€ supplémentaire.

Durant les soldes d’été, le PC gaming LENOVO Legion 5 15ACH6H est disponible à seulement 799,99€ sur CDiscount et il est même possible de réduire son prix de 25€ supplémentaire grâce aux codes promos que proposent l’enseigne durant les soldes à ses abonnés CDAV (on en parlait ici tout l’heure).

Le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H est animé par un processeur AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3.3 GHz (avec boost à 4,2 GHz). Il dispose de 8 Go de mémoire vive DDR4 et il est équipé d’un SSD M.2. NVMe qui offre une capacité de stockage de 512 Go.

L’affichage est assuré par un écran 15,6″ Full HD (1920 x 1080) compatible FreeSync qui supporte une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Celui-ci est couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire GDDR6.

Le PC est livré sans système d’exploitation mais ce n’est pas vraiment un souci puisque vous pouvez vous procurer Windows 10 ou Windows 11 pour une poignée d’euros via des sites spécialisés comme par exemple Godeal24 (cf. ses offres)