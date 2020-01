Soldes : le SSD PNY Elite de 480 Go à 44,90€ chez TopAchat

Besoin de sauvegarder vos données et de les trimballer facilement avec vous ? Et bien çà tombe bien : le site TopAchat brade en ce moment le SSD portable USB 3.0 PNY Elite de 480 Go à seulement 44,90€. C’est un SSD compact qui dispose d’une coque en aluminium. Il ne prend pas beaucoup de place (il mesure 59,94 x 35,56 x 8,89 mm) et pourtant il offre une capacité de 480 Go et des débits qui grimpent à 430 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture.

