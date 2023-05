L’éditeur Naughty Dog propose une nouvelle mise à jour pour le jeu The Last Of Us Part1. Le patch 1.0.5.1 est une mise à niveau plutôt mineure.

Sortie du patch 1.0.5.1 pour The Last Of Us Part 1

L’éditeur Naughty Dog propose une nouvelle mise à jour pour le jeu The Last Of Us Part1. Le patch 1.0.5.1 est une mise à niveau plutôt mineure comparée à la 1.0.5 sortie il y a 15 jours. Elle a pour but d’améliorer la stabilité du jeu et de corriger un problème de crash avec les puces Intel Arc.

Voilà la liste des changements et améliorations annoncés :

Améliorations générales de la stabilité

Correction d’un crash au démarrage affectant tous les GPU Intel Arc

Améliorations de la stabilité pour certains GPU AMD lors d’une partie de jeu prolongée

Le patch 1.0.5.1 est dispo en téléchargement dès maintenant.