Computex : de la DDR5 et des SSD M.2. PCIe 5.0 chez Team Group

Le constructeur Team Group profitera du Computex qui se déoulera la semaine prochaine (du 30 mai 3 juin) à Taïwan pour dévoiler pas mal de nouveautés.

Il y sera par exemple question de modules de mémoire DDR5 qui portent le nom de T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 et de T-FORCE XTREEM DDR5. Les barrettes de RAM DDR5 fonctionnent à des fréquences comprises entre 7.000 et 8.2666 MHz. Les premières sont équipées d’un dissipateur thermique en aluminium et offriront un éclairage RGB. Les secondes sont destinées aux amateurs d’overclocking et intègrent un dissipateur thermique en aluminium de 2 mm d’épaisseur.

Team Group profitera également de l’événement pour présenter des nouveaux produits de stockage, comme par exemple le T-Force Z54A dont on parlait hier dans cette actualité. Ce SSD M.2. PCIe 5.0 est capable d’atteindre jusqu’à 14.365 Mo/s en lecture et 11.547 Mo/s en écriture. Un vrai petit bolide… Un niveau de performances rendu possible grâce à de la NAND Flash très rapide et un contrôleur Innogrit IG5666 (gravé en 12 nm) qui fait apparemment des merveilles et se révèle plus performant que le Phison E26.