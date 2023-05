Fallout New Vegas (édition ultimate) est offert cette semaine

Le jeu Fallout New Vegas (édiiton ultimate) est offert cette semaine sur l’Epic Games Store. Vous pouvez télécharger ce FPS gratuitement cette page jusqu’au jeudi 1er juin.

Synopsys :

Le genre de ville où l’on creuse sa propre tombe avant de se prendre une balle dans la tête et d’être laissé pour mort… et ce, avant que les choses ne tournent vraiment au cauchemar. Une ville de rêveurs et de desperados, déchirée par des factions en guerre qui se disputent la mainmise sur cette oasis en plein désert. Il s’agit d’un endroit où la bonne personne munie des bonnes armes peut réellement se distinguer, et se faire plus d’un ennemi au passage.

Avec le lancement de cette édition ultime, Bethesda Softworks vous offre la possibilité de doubler la mise et de profiter de tous les avantages qu’offre New Vegas. Pour la première fois, vous pouvez obtenir tout le contenu de Fallout: New Vegas en un seul lot, y compris l’ensemble des contenus additionnels tant appréciés : Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues et Lonesome Road. Pour couronner le tout, profitez également des armes uniques, des munitions et des recettes des packs d’extension les plus récents : Courier’s Stash et Gun Runners’ Arsenal.