Super Mario Bros devient le jeu vidéo le plus cher de l’histoire

Rappelez-vous, l’an dernier un exemplaire sous-scellé du mythique jeu Super Mario Bros 3 avait été adjugé 156.000 dollars lors d’une vente aux enchères. Un peu plus tôt dans l’année c’est le premier opus de Mario, alias Super Mario Bros sur Nintendo NES, qui avait trouvé preneur pour la modique somme de 114.000 dollars.

Et apparemment les fans de retrogaming les plus fortunés sont prêts à dépenser sans compter pour acquérir le dernier titre qui manque à leur collection. Encore plus quand le produit est totalement neuf, sous-scellé et avec une boîte dans un état irréprochable.

C’est dans ces conditions que le vendredi 2 avril dernier, un autre exemplaire de Super Mario Bros sur Nintendo NES a explosé tous les records en terme de tarif en atteignant la somme mirobolante de 660.000 dollars lors d’une vente aux enchères organisée par le site Heritage Auctions, spécialisé dans la vente d’objets de collection.

La célèbre cartouche a atteint un tel tarif grâce à l’excellent état de conservation du jeu et de son emballage. L’exemplaire a d’ailleurs obtenu la note de 9,6 sur 10 vu son état exceptionnel.

Pour information, le titre a été mis en vente non pas par un collectionneur de jeux rétrogaming mais par une personne qui a retrouvé ce “vieux jeu dans un tiroir”.

Le jeu vidéo classique de Nintendo a été acheté à la fin de 1986 comme cadeau de Noël, mais a fini par être placé dans un tiroir de bureau, où il est resté intact pendant 35 ans, avant d’être découvert un peu plus tôt cette année. “Il est resté au fond de mon bureau pendant tout ce temps depuis le jour où je l’ai acheté”, a déclaré le vendeur, qui a souhaité gardé l’anonymat.”Je n’y ai jamais repensé.” “Cette copie particulière a été produite à la fin de 1986, et c’était l’une des premières copies produites qui avait une pellicule plastique rétractable, plutôt qu’un sceau autocollant. Au début de 1987, Nintendo produisait une version qui avait un emballage légèrement différent à celui d’origine (un” code “supplémentaire).

Conclusion : pensez à regarder dans votre grenier et dans vos tiroirs s’il n y a pas un trésor qui s’y cache…