TOP 10 des jeux vidéos les plus vendus sur Amazon en 2020, Nintendo domine largement le podium…

Généralement en fin d’année c’est le moment où on voit fleurir des bilans et des TOP 10 concernant tel ou tel produit. Et évidemment, Amazon n’échappe pas à la règle et propose son TOP des meilleures ventes de jeux vidéo. Et le moins que l’on puisse c’est que Nintendo arrive parfaitement à tirer son épingle du jeu en occupant simultanément plusieurs places du podium.

Voici donc le classement des jeux vidéos qui ont été le plus vendus en 2020 par Amazon que ce soit en France, aux Etats-Unis mais aussi en Allemagne.

TOP 10 des ventes de jeux vidéo en 2020 sur Amazon France

01 – Animal Crossing New Horizons (Nintendo Switch)

02 – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

03 – Super Mario 3D All-Stars (Nintendo Switch)

04 – 51 Worldwide Games (Nintendo Switch)

05 – Minecraft (Nintendo Switch)

06 – Hyrule Warriors: Age of Calamity (Nintendo Switch)

07 – Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)

08 – Luigi’s Mansion 3 (Nintendo Switch)

09 – Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo Switch)

10 – The Last of Us Part 2 (PS4)

Comme on peut le constater les jeux Nintendo Switch se vendent très bien sur Amazon, à tel point que la console hybride de Nintendo truste quasiment tout le classement. Et cela peut peut-être s’expliquer par le fait que les joueurs sur Nintendo Swich aiment posséder la cartouche physique de leurs jeux, alors que les joueurs sur PS4 / Xbox et PC privilégient plutôt la version dématérialisée des jeux qu’ils peuvent télécharger facilement via les plateformes en ligne (Playstation Store, Xbox Games Store, Steam, Epic Games Store, GOG, etc..)

TOP 10 des ventes de jeux vidéo en 2020 sur Amazon USA

01 – Animal Crossing New Horizons (Nintendo Switch – jeu physique)

02 – Super Mario 3D All-Stars (Nintendo Switch)

03 – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

04 – Animal Crossing New Horizons (Nintendo Switch – dématérialisé)

05 – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)

06 – Cyberpunk 2077 (PS4)

07 – Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)

08 – Hyrule Warriors: Age of Calamity (Nintendo Switch)

09 – The Last of Us Part 2 (PS4)

10 – Minecraft (PC)

TOP 10 des ventes de jeux vidéo en 2020 sur Amazon Allemagne

01 – Animal Crossing New Horizons (Nintendo Switch)

02 – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

03 – FIFA 21 (PS4)

04 – Super Mario 3D All-Stars (Nintendo Switch)

05 – Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)

06 – Super Mario Party (Nintendo Switch)

07 – Minecraft (Nintendo Switch)

08 – Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo Switch)

09 – Luigi’s Mansion 3 (Nintendo Switch)

10 – The Legend of Zelda (Nintendo Switch)