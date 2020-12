Pour ce dernier jour de l’année, Epic Games offre le jeu Torchlight II. Vous pouvez le récupérer gratuitement en vous rendant sur cette page de l’Epic Games Store jusqu’à 17 heures.

Torchlight II est empli à raz-bord de niveaux randomisés, d’ennemis et de butin. Tout en capturant les saveurs et l’effervescence de l’original, Torchlight II étend le monde et ajoute les fonctionnalités les plus demandées par les joueurs, notamment le multijoueur LAN et en ligne…