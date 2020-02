Très difficile à démonter, le Samsung Galaxy Z Flip obtient une note de 2 sur 10 sur iFixit

Dans son dernier article, iFixit s’est amusé à démonter le dernier smartphone pliable de Samsung, j’ai nommé le Galaxy Z Flip. Le téléphone a été démonté pièce par pièce afin de voir si oui ou non il était facilement démontable et réparable.

Et sans grande surprise pour un smartphone de ce genre : l’appareil s’est révélé extrêmement difficile à démonter. Ey malheureusement il sera aussi très difficilement réparable. C’est pourquoi iFixit lui a décerné la faible note de 2 sur 10 en terme de réparabilité.

iFixit explique cette note par le fait que les panneaux de verre collés rendent la tâche très difficile. En ce qui concerne la batterie, il est possible de la remplacer mais ça ne sera pas non plus une mince affaire en raison du positionnement des câbles et de la présence de beaucoup d’adhésif.

Autre point non négligeable. iFixit a testé la Galaxy Z Flip en présence de poussière et le résultat est assez effarant puisque la poussière s’est infiltrée partout à l’intérieur du terminal, allant même jusqu’à bloquer le système de charnière.

D’ailleurs concernant le système de pliage, iFixit estime que les charnières sont sont susceptibles de s’user avec le temps et qu’il faudra éventuellement les changer au bout d’un certain temps.