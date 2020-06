Un boîtier pour AirPods aux couleurs de la Mini Cooper

Le fabricant américain Elago propose un étui de rangement original pour les célèbres écouteurs AirPods (1 et 2) d’Apple. Doté d’une coque en caoutchouc, le boîtier offre un design vraiment original qui plaira aux amateurs de voitures anciennes. En effet l’étui est aux couleurs de la mythique voiture Austin Mini Cooper.

A noter que le boîtier sert à la fois à ranger et à protéger les AirPods mais aussi à les recharger. Il suffit de brancher un câble Lightning au niveau de la plaque d’immatriculation pour lancer la charge. A noter que les phares s’allument en bleu à l’avant et en rouge à l’arrière.

Le boîtier “Mini Car” d’Elago existe en plusieurs coloris : rouge, blanc et vert. Il mesure 85 mm (longueur) x 50 mm (largeur) x 42 mm (hauteur).

Le fabricant annonce une disponibilité immédiate pour son boîtier compatible avec les Air Pods 1 et 2. On peut d’ailleurs déjà se procurer les modèles rouge, blanc et vert au prix de 15,99€ sur Amazon.fr.