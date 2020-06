Bon Plan : la micro SDXC SanDisk Ultra de 200 Go est à 33€ sur Amazon.fr (ou 24€ sur Amazon.de)

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent équiper leur smartphone, leur tablette ou leur console de jeux d’une carte mémoire de grande capacité, la micro SDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 200 Go s’affiche en ce moment au prix de 33,80€ sur Amazon.fr avec en plus la livraison gratuite à domicile.

Pour information, la SanDisk Ultra de 200 Go offre des taux de transferts qui peuvent atteindre 100 Mo/s et elle supporte les normes A1 et UHS-I.

– la micro SDXC Sandisk Ultra 200 Go à 33,80€ sur Amazon.fr

A noter que la carte est également disponible au tarif de 24,95€ sur Amazon.de (la version allemande d’Amazon) mais attention des frais d’envoi s’appliquent cette fois ci (+4,52€).