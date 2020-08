Un moniteur 32″ Ultra HD HDR10 chez LG : le 32UN650-W

Le constructeur LG vient de dévoiler un nouveau moniteur : le 32UN650-W. C’est un écran de 31,5 pouces au ratio 16:9 qui embarque une dalle IPS et qui supporte une définition 4K / Ultra HD de 3.840 x 2.160 pixels. Le moniteur offre un temps de réponse gris à gris est de 5 ms, une luminosité de 350 cd/m², un contraste de 1000:1 et des angles de vision de 178/178°.

Le 32UN650-W est compatible HDR10 et il supporte la technologie FreeSync d’AMD. Au niveau de sa connectique, il propose deux ports HDMI et un DisplayPort. Il dispose aussi d’une sortie casque et il intègre des enceintes de 5 Watts.

Le moniteur LG 32UN650-W sera disponible dans le commerce vers la fin du mois d’août au tarif de 550€.