Un moniteur gaming 24,5″ à 360 Hz chez ASUS ROG

Les meilleurs moniteurs gaming offrent actuellement un taux de rafraîchissement de 144 ou 240 Hz ce qui est déjà considérable. Mais le fabricant ASUS ROG a décidé faire mieux en dévoilant lors du CES de Las Vegas un moniteur gaming qui offre un taux de rafraîchissement de 360 Hz. Une telle fréquence intéressera principalement les gamers hardcores ou les joueurs professionnels. Pour Monsieur et Madame Tout le monde l’intérêt est plus que discutable… D’autant plus que la machine et plus particulièrement la carte graphique devra être suffisamment performante pour supporter de telles fréquences.

Au niveau des caractéristiques techniques, ASUS ROG est assez avare en informations puisqu’on dispose pour le moment de très peu de détails concernant ce nouvel écran. Au mieux sait-on que le moniteur ROG Swift 360 Hz est équipé d’une dalle de 24,5 pouces et qu’il supporte le Full HD (1080p). Pas de 4K ni d’Ultra HD au menu…

L’écran ASUS ROG Swift 360 Hz s’appuie sur la technologie G-SYNC de NVIDIA pour offrir un taux de rafraîchissement de 360 Hz. D’après NVIDIA “Dans l’univers du jeu compétitif, où les millisecondes peuvent faire la différence entre victoire et défaite, [..] les nouveaux écrans G-SYNC avec un taux de rafraichissement de 360Hz, offrent aux amateurs d’eSport et aux joueurs compétitifs les écrans de jeu les plus rapides jamais créés. A 360HZ, les frames s’affichent toutes les 2,8ms, jusqu’à 6 fois plus rapidement que sur les écrans de jeu et les téléviseurs traditionnels”.