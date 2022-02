Un petit jeu gratuit pour la route : Windbound

Si vous aimez les jeux, surtout quand ils sont gratuits, et bien bonne nouvelle : Windbound est gratos en ce moment sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action – aventure assez original.

C’est clair ce n’est pas le jeu de l’année, loin de là, mais il est pas mal. Gratuit ça se prend… et c’est l’occasion de découvrir un nouveau jeu et de le tester pendant le week-end. Si ça vous tente vous pouvez le récupérer gratis sur cette page jusqu’au 17 février.

Extrait :

Naufragée sur une île, explorez, sur terre, comme sur mer, et adaptez-vous pour survivre.

Vous incarnez Kara, une guerrière prise par la mer et entraînée dans une terrible tempête, loin de sa tribu. Jetée hors de votre navire, à la merci des flots tumultueux, vous vous retrouvez sur les rivages des îles interdites, un mystérieux paradis.

Sans bateau, nourriture, ni outils, avec votre seul désir de survie et vos talents, découvrez les abondantes ressources de cette île magnifique. Fabriquez des outils et des armes pour chasser et vous défendre de la nature elle-même et de ses créatures sauvages et fantastiques.