Un SSD portable signé Verbatim : le Store’n’Go Mini SSD

Verbatim annonce l’arrivée d’un SSD portable à son catalogue. L’engin porte le nom de Store’n’Go Mini SSD et comme on peut le voir sur la photo ci-contre c’est un SSD plutôt compact que l’on pourra facilement transporter avec soi durant ses déplacements.

Doté d’une coque plastique de couleur noire, le SSD mesure 74,8 mm x 54 mm x 12,5 mm (L x l x H) et pèse 35 grammes. Il est équipé d’une connectique USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s) et il est proposé en deux capacités de stockage : 512 Go et 1 To.

A noter que Verbatim fournit avec son SSD le logiciel Nero Backup qui permet de faire un backup complet du système ou de lancer une restauration.

Le Store’n’Go Mini SSD est annoncé au prix de 74,99€ en version 512 Go et au tarif de 129,99€ en version 1 To.