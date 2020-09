Gigabyte sort la grosse bertha : un SSD de 2 To qui débite 15 Go/s

Gigabyte agrandit sa famille de SSD avec un modèle 2 To au sein de sa gamme AORUS Gen4 AIC. Pour rappel, cette unité de stockage est assez originale car elle se présente sous la forme d’une carte d’extension PCI Express. Elle exploite du coup une interface PCI Express 4.0 16x compatible NVMe 1.3.

Les quatre SSD qui composent le AORUS Gen4 AIC de 2 To sont des SSD M.2. NVMe AORUS d’une capacité de 500 Go chacun. (4 x 500 Go = 2 To, le compte est bon !) Les SSD exploitent de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 96 couches et ils embarquent un contrôleur Phison PS5016-E16.

Un tel ensemble permet de démultiplier les performances de la machine. A tel point que Gigabyte n’hésite pas à annoncer que son nouveau bébé peut atteindre des taux de transferts de l’ordre de 15.000 Mo/s en lecture et pas moins de 9.500 Mo/s en écriture, le tout avec 425K et 440K iOPS en lecture/écriture 4K.

Vous l’aurez compris, le SSD AORUS Gen4 AIC de 2 To est un petit monstre de puissance. Il ravira les utilisateurs amateurs de performances et les gamers.

Le SSD AORUS Gen4 AIC de 2 To est annoncé avec un MTBF de 1,77 millions d’heures et une garantie de cinq ans.

Au moment de rédiger cette brève, le prix du bolide n’a pas été communiqué par le fabricant. Mais nul doute qu’il sera (très très) élevé.