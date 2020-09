ADATA dévoile le SSD M.2. NVMe Gammix S50 Lite

Quasiment un an après le Gammix S50, le constructeur ADATA lève aujourd’hui le voile sur le Gammix S50 Lite : une version moins performante et probablement moins onéreuse (on l’espère…) du modèle initial.

Le Gammix S50 Lite est un SSD au format M.2. (2280) qui emploie une interface PCI Express 4.0 4x compatible NVMe 1.4, un contrôleur Silicon Moton SM2267 et de la mémoire NAND Flash 3D.

Le fabricant annonce des taux de transferts pouvant atteindre 3.900 Mo/s en lecture et 3.200 Mo/s en écriture, le tout avec 490K / 540K iOPs en lecture/écriture 4K.

Le Gammix S50 Lite est proposé en deux versions : 1 To et 2 To dont voici les caractéristiques en terme de performances :

– S50 Lite 1 To : 3.900 Mo/s en lecture, 3.200 Mo/s en écriture, (380K / 540K)

– S50 Lite 2 To : 3.900 Mo/s en lecture, 3.200 Mo/s en écriture, (490K / 540K)

Couvert par une garantie de cinq années, le Gammix S50 Lite est annoncé avec un MTBF de 2 millions d’heures et une endurance de 740 To pour le modèle 1 To et de 1480 To pour la version 2 To.

Les tarifs n’ont pas été mentionnés pour l’instant.