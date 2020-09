Apple annonce deux nouvelles montres Apple Watch et deux nouvelles tablettes iPad

Comme prévu, durant sa keynote d’hier soir, Apple n’a pas annoncé de nouveaux iPhone durant sa keynote, par contre nous avons eu droit à deux nouvelles tablettes : l’iPad Air 4 et l’iPad 8 ainsi qu’à deux nouvelles montres : l’Apple Watch 6 et l’Apple Watch SE.

iPad Air 4

L’iPad Air a été relooké. Désormais l’iPad Air 4 ressemble beaucoup plus à l’iPad Pro qu’aux modèles précédents. Il reprend d’ailleurs quelques unes des caractéristiques de son aîné comme par exemple le support de l’Apple Pencil 2, le connecteur USB C (au lieu d’un port Lightining). Par contre point de Face ID sur l’iPad Air 4 puisqu’il faudra se contenter du TouchID.

L’iPad Air 4 est annoncé comme beaucoup plus puissant que l’iPad Air 3 grâce à l’utilisation du processeur A14 Bionic qui se veut 30 à 40% plus performant que le A13. L’iPad Air 4 sera commercialisé le mois prochain en cinq coloris (gris, argent, or, vert et bleu) au tarif de 669€ (64 Go) ou 839€ (256 Go).

iPad 8

De son côté, l’iPad 8 est une simple mise à jour de l’iPad 7. La tablette n’apporte pas de changements significatifs aussi bien sur le plan esthétique qu’au niveau des caractéristiques techniques. Les différences entre iPad 8 et iPad 7 se situent simplement au niveau du processeur qui est un modèle A12, qui est tout de même annoncé comme 40% plus performant quand même que le A11.

Ce peu de changements permet toutefois de conserver un prix attractif pour la tablette, à savoir : 389€ en version 32 Go et 489€ en version 128 Go.

En plus de ses ardoises, Apple a dévoilé deux nouvelles montres : l’Apple Watch 6 qui se veut un modèle haut de gamme et l’Apple Watch SE : un modèle d’entrée de gamme.

Apple Watch 6

L’Apple Watch 6 est plus performante que le modèle précédent, elle est équipée d’un processeur S6 annoncé comme 25% plus performant que le processeur S5 et plus économe en énergie. L’Apple Watch 6 offre de nombreuses fonctionnalités comme par exemple – nouveauté – la mesure du taux d’oxygène dans le sang. La montre est déclinée en plusieurs versions, et plusieurs types bracelets sont disponibles afin de s’adapter aux goûts de chacune et de chacun. Le prix de l’Apple Watch 6 démarre à 429€.

Apple Watch SE

L’Apple Watch SE semble servir de produit d’appel pour Apple. En effet, la montre “SE” est un modèle d’entrée de gamme qui offre les principales fonctionnalités d’une montre connectée mais sans les nouveautés apportées par l’Apple Watch 6. L’Apple Watch SE se contente aussi d’utililiser un processeur S5 (comme sur l’Apple Watch 5). L’Apple Watch SE est disponible dès 299€.

Si vous voulez voir (ou revoir) l’événement dans son intégralité, sachez que la vidéo est disponible sur le site d’Apple.