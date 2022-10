Une clé usb design chez Team Group : la C222

Le fabricant Team Group propose une nouvelle clé usb. Elle porte le nom de C222. C’est un modèle assez design et assez travaillé dont la coque est conçue avec un alliage de zinc. A son extrêmîté légèrement courbée on trouve une boucle qui pourra servir par exemple pour attacher la clé usb à à un porte-clés ou à son sac.

La C222 est une clé usb capless c’est à dire sans capuchon. Le connecteur usb coulisse à l’intérieur de la coque pour se protéger. D’ailleurs, la clé usb est annoncé comme étant résistante à l’eau, à la poussière et aux chocs. Elle mesure 40 x 15 x 10 mm et pèse 8 grammes seulement.

Pour information, la C222 de Team Groupe dispose d’un port USB qui répond à la norme USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps). La clé usb sera commercialisé à partir du mois de novembre en quatre capacités de stockage : 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go,

En terme de tarifs, il faudra compter respectivement 8,99, 9,99, 15,99 et 31,99 dollars. Pour le moment, on ne sait pas combien elle coûtera dans l’hexagone. On sait simplement qu’elle sera disponible le mois prochain et qu’elle sera couverte par une garantie à vie.