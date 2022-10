SanDisk Pro-G40 : un SSD portable à double connectique Thunderbolt 3 et USB C

SanDisk vient de présenter un nouveau dispositif de stockage. L’appareil qui porte le doux nom de SanDisk Pro-G40 est un SSD portable plutôt joli qui mesure 111 x 58 x 12 mm et pèse un peu plus de 120 grammes. Sa coque en aluminium de couleur noire renferme un SSD M.2. NVMe. Le SSD est annoncé comme résistant à l’eau, à la poussière et aux chutes (jusqu’à 3 mètres).

L’appareil offre la particularité d’être équipé d’une double connectique. Il propose à la fois une connectique Thunderbolt 3 (40 Gb/s) et une connectique USB type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s).

Concrètement, cela signifie que le Pro-G40 peut être utilisé aussi bien sur PC que sur MAC et aussi bien via une interface Thunderbolt qu’une interface USB C. A noter toutefois que les débits maximum proposés ne seront pas les mêmes en fonction de l’interface choisie.

En effet, si l’engin peut atteindre des débis pouvant aller jusqu’à 2.700 Mo/s en lecture et 1.900 Mo/s en lecture via le Thunderbolt 3, il faudra toutefois se contenter de taux de transferts maximum de 1.050 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s en écrituure via l’interface USB C.

Le SanDisk Pro-G40 est disponible dès maintenant en deux capacités de stockage. Comptez 481,99€ pour la version 1 To et pas moins de 756,99€ pour la version 2 To. Des tarifs assurémment très élevés !