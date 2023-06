Une Xbox Series S de 1 To est prévue pour septembre

Microsoft vient d’annoncer que sa console Xbox Series S serait disponible prochainement avec une capacité de stockage de 1 To. Cette nouvelle mouture de la console disposera d’une finition Carbon Black ce qui signifie qu’elle sera de couleure noire comme la Xbox Serie X. Sa manette sera également de la même couleur.

Nous vous présentons la Xbox Series S Carbon Black équipée d’1 To de stockage. Que vous soyez à la recherche d’une mise à niveau pour votre console, ou que vous fassiez vos premiers pas dans l’univers Xbox, la Xbox Series S – 1 To vous offre une option de plus, au sein de la famille d’appareils Xbox. La finition Carbon Black est la même finition épurée et moderne que sur la Xbox Series X et la manette sans fil Xbox.

Cette console dispose des mêmes performances et de la même rapidité next-gen que notre Xbox Series S – 512Go, mais avec deux fois plus d’espace de stockage, afin de pouvoir télécharger plus de vos jeux préférés, où ils vous attendront lorsque vous serez prêts à jouer. De plus, vous ne perdrez pas une seule minute de jeu, grâce à des fonctionnalités comme le Quick Resume, des temps de chargement rapides comme l’éclair, et un gameplay pouvant aller jusqu’à 120 images par seconde. Le tout alimenté par la Velocity Architecture de Xbox.