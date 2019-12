Voici le TOP 10 des smartphones les plus vendus dans le monde en 2019

Selon une étude réalisée par le cabinet Counterpoint, voilà à quoi ressemblerait le TOP 10 des smartphones les plus vendus dans le monde au cours de l’année 2019.

D’après les estimations de Counterpoint, l’iPhone XR serait le plus vendu des téléphones portables en 2019. L’iPhone XR représenterait à lui seul 3% des ventes de smartphones dans le monde, tandis que les Samsung Galaxy A10 et A50 représenteraient respectivement 2,6 et 1,9% des ventes. Suivent ensuite : l’Oppo A9 (1,6%), l’iPhone 11 d’Apple (1,6%), l’Oppo A5s (1,5%), le Samsung Galaxy A20 (1,4%), l’Oppo A5 (1,3%), le Xiaomi Redmi 7A (1,2%) et enfin le P30 de Huawei (1,1%).

Le TOP 10 des smartphones les plus vendus en 2019 :

01 : Apple iPhone XR (3% des ventes)

02 : Samsung Galaxy A10 (2,6% des ventes)

03 : Samsung Galaxt A50 (1,9% des ventes)

04 : Oppo A9 (1,6% des ventes)

05 : Apple iPhone 11 (1,6% des ventes)

06 : Oppo A5s (1,5% des ventes)

07 : Samsung Galaxy A20 (1,4% des ventes)

08 : Oppo A5 (1,3% des ventes)

09 : Xiaomi Redmi 7A (1,2% des ventes)

10 : Huawei P30 (1,1% des ventes)