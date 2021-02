Opérateur télécom à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le domaine de l’accès à internet, Zuny s’est déjà fait une grande renommée en Belgique. Voici l’essentiel de ce que propose cet opérateur.

Présentation de Zuny

Zuny est un opérateur télécom 100 % digital appartenant au câblodistributeur belge VOO. Il s’adresse particulièrement à la clientèle jeune recherchant un abonnement mobile avec beaucoup de data ou un abonnement internet illimité ultra-rapide. Le tout est offert à un prix très avantageux. Ses clients ont également accès à des séries diffusées en exclusivité et à d’autres options intéressantes, notamment des chaînes TV numériques disponibles via l’app de Zuny.

Les différents forfaits Zuny

Simplicité et la clarté sont les caractéristiques des forfaits de Zuny, lesquelles se présentent en deux options à savoir :

– Un abonnement internet seul ;

– Un pack avec mobile et internet illimité.

Ces deux forfaits incluent l’accès à des séries exclusives.

L’offre internet seule donne droit à l’internet illimité avec une vitesse d’envoi de 10 Mb/s et une vitesse de téléchargement de 100 Mb/s à 39 euros. C’est le tarif mensuel hors promotion temporaire, frais d’activation, de modem et d’installation inclus.

La seconde offree Zuny est composé du forfait internet seul auquel s’ajoute la téléphonie mobile. Avec cette offre, vous avez droit à 300 minutes, 300 SMS ainsi que 16 GB de data par mois. Vous avez également l’option TV Sport ELEVEN Pro League qui est incluse avec l’abonnement mobile, le tout à 59 euros.

Les options des forfaits Zuny

Il vous est loisible de personnaliser votre forfait en y ajoutant de nombreuses options. Le fournisseur internet dispose à cet effet de très bonnes options comme :

– L’option data “One Shot” qui donne accès à 1 Gb pour 2,50 euros, 5 Gb pour 10 euros ou 10 Gb pour 20 euros ;

– L’option Eleven Pro League toujours à 7 euros par mois pour accéder aux chaines Sport via l’application et profiter du meilleur du foot belge ;

– L’option chaines TV accessible via l’application Zuny à 7 euros par mois, permettant d’accéder à tout un bouquet de chaines TV ;

– L’option deuxième abonnement mobile pour profiter d’un second abonnement mobile à 18 euros ;

– L’option abonnement mobile illimité pour 23 euros (18 forfait de base + option à 5 euros supplémentaire pour les appels et sms illimités) afin de profiter des appels et SMS illimités.

Pour activer ou désactiver les options de cet opérateur internet, rendez-vous sur my Zuny et utilisez le mode ON/OFF.