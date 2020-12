Comment créer un compte local lors de l’installation de Windows 10 ?

Lors de l’installation complète de Windows 10 sur un PC, le programme d’installation exige maintenant l’utilisation (ou la création si vous n’en possédez pas déjà un) d’un compte en ligne Microsoft. Un compte que l’on n’a pas forcément envie de créer ou même d’associer à son ordinateur.

Cette “nouveauté” de la part de Microsoft est assez surprenante dans la mesure où l’utilisation d’un compte Microsoft était auparavant optionnel et il était facile d’opter pour un compte local lors de l’installation de Windows 10.

Apparemment cette “exigence” serait apparue avec la mise à jour de mai 2019 de Windows 10. Depuis cette date, Microsoft ne donne plus le choix à l’utilisateur de sélectionner soit un compte Microsoft soit un compte local, seul le choix du compte Microsoft est disponible.

Pour contourner cette aberration il existe une solution radicale qui consiste à couper sa connexion internet quand on arrive à cette étape précise de l’installation. Certes, c’est une méthode un peu “bourrin” et il existe sûrement d’autres manières de procéder disons de façon plus conventionnelle, mais cette technique a le mérite de fonctionner et d’être facilement accessible à tout à chacun. Testé et approuvé par mes soins récemment ;)

Donc au moment fatidique où le programme d’installation de Windows 10 vous demande un compte Microsoft, vous pouvez au choix :

– soit débrancher le câble réseau RJ45 de votre PC,

– soit couper le WIFI de votre ordinateur,

– soit carrément débrancher votre box.

Et comme par magie… puisque le programme d’installation ne trouve plus de connexion internet il vous proposera de créer un compte local. Et voilà… le tour est joué ! Vous venez de contourner le programme d’installation de Windows 10 tel un hacker modeste utilisateur lambda.