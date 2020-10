AOC 16T2 : un écran portable à trimballer partout avec soi

Le fabricant AOC vient d’ajouter un moniteur plutôt original à son catalogue. L’appareil est un écran tactile qui peut être transporté partout avec soi. Doté d’une double connectique USB C et d’un port micro HDMI, il pourra facilement être utilisé et connecté à la plupart des appareils du marché, qu’il s’agisse d’un PC, d’un smartphone, d’une tablette, etc..

Le moniteur AOC 16T2 est équipé d’une dalle IPS de 15,6″ au format 16:9. Il supporte une définition Full HD de 1920 x 1080 à la fréquence de 60 Hz. A noter que l’écran propose par ailleurs une luminosité de 250 cd/m², un temps de réponse de 4 ms (gris à gris) et un contraste de 700:1.

L’écran est également tactile. Il est doté d’une technologie de reconnaissance tactile projective – capacitive à 10 points, ce qui lui permet de détecter facilement jusqu’à 10 doigts en simultané.

Au final, ce moniteur portable pourra intéresser les utilisateurs qui souhaitent avoir à disposition un écran tactile facilement transportable en plus de leur notebook ou de leur smartphone / tablette. En effet, l’appareil est assez compact puisqu’il ne mesure que 9 mm d’épaisseur et pèse environ 1 kilo.

Petit plus : l’écran intègre une batterie de 8.000 mAh qui permet d’alimenter le moniteur même en déplacement lorsque l’on n’a pas de prise secteur sous la main. Quand l’écran est éteint, la même batterie peut être utilisée pour charger d’autres appareils (smartphone, tablette, etc..) via son interface USB C.

Le 16T2 est livré avec un capot de protection qui peut également servir à positionner l”écran soit à la verticale ou à l’horizontale, une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler les housse de protection “smartcover” des tablettes.

Au niveau de la connectique, le 16T2 est doté d’un port micro HDMI, de deux ports USB C et d’une prise audio jack de 3,5 mm. A noter également la présence de deux hauts parleurs de 1 Watts.

AOC indique que le 16T2 sera disponible courant octobre au prix de 319€.