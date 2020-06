ASUS lance un nouveau moniteur 27″ Full HD : le VA27DQSB

Le fabricant ASUS propose un nouveau moniteur : le VA27DQSB. Ce nouvel écran offre une diagonale de 27″ et propose des bords très fins ce qui lui ouvre les portes du multi écran.

Au niveau de ses caractéristiques techniques, le VA27DQSB supporte une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). L’écran est doté d’une dalle IPS. Il propose en outre un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un temps de réponse de 5 ms (gris à gris), un taux de contraste de 1000:1, une luminosité de 250 cd/m² et des angles de vision de 178° / 178°.

Le VA27DQSB supporte les technologies TUV Flicker-free et TUV Low Blue Light qui permettent respectivement de réduire le niveau de scintillement et les émissions de lumière bleue.

Au niveau de la connectique, l’engin propose des ports HDMI 1.4, D-SUB et DisplayPort 1.2. On trouve aussi des entrées / sorties audio jack, deux ports USB et des enceintes stéré 2 x 2 Watts.

Le prix du moniteur ASUS VA27DQSB n’est pas connu pour le moment.