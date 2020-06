Quels sont les appareils Apple compatibles avec iOS 14 et iPadOS 14 ?

La semaine dernière, Apple a officiellement dévoilé iOS 14 lors de sa traditionnelle keynote d’ouverture du WWDC. La nouvelle version du système apporte un grand nombre de nouveautés comme on peut le voir sur cette page consacrée à iOS 14 et sur celle-ci consacrée à iPadOS 14.

On peut retenir par exemple un remaniement des widgets qui peuvent maintenant prendre place sur l’écran d’accueil ou au beau milieu des icônes des applications. Une “nouveauté” qui n’est pas sans rappeler Android.

A noter aussi l’arrivée d’une “Bibilothèque d’apps” qui permet de ranger et d’organiser facilement ses applications. iOS 14 intègre également d’autres nouvelles fonctionnalités comme par exemple les “Compact Calls” c’est à dire les appels compacts. Lors d’un appel téléphonique ou d’une communication FaceTime, l’appel s’affiche avec un design très minimaliste plutôt que sur la totalité de l’écran.

Une nouvelle fonctionnalité baptisée “Picture in Picture” fait également son apparition au sein d’iOS 14. Elle permet de visionner une vidéo tout en faisant autre chose sur son téléphone.

De nombreux autres nouveautés sont au programme comme par exemple un mode sommeil amélioré, la possibilité d’épingler des conversations, la possibilité de mentionner quelqu’un dans un message, une nouvelle fournée de memojis, une application Plans enrichie, des fonctions de traduction automatique, un assistant SIRI amélioré, etc..

Une version beta d’iOS 14 et d’iPadOS 14 réservée aux développeurs est déjà disponible en téléchargement sur le site d’Apple. Une version publique devrait être proposée cet été. Et la version finale devrait être disponible quant à elle au cours du mois de septembre.

A noter qu’iOS 14 et iPadOS 14 peuvent être installé sur les terminaux suivants :

Modèles d’iPhone compatibles avec iOS 14



– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone SE (1st generation)

– iPhone SE (2nd generation)

Modèle d’iPod Touch compatible avec iOS 14



– iPod touch (7th generation)

Modèles d’iPad ompatibles avec iOS 14



– iPad Pro 12.9-inch (4th generation)

– iPad Pro 11-inch (2nd generation)

– iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)

– iPad Pro 11-inch (1st generation)

– iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)

– iPad Pro 12.9-inch (1st generation)

– iPad Pro 10.5-inch

– iPad Pro 9.7-inch

– iPad (7th generation)

– iPad (6th generation)

– iPad (5th generation)

– iPad mini (5th generation)

– iPad mini 4

– iPad Air (3rd generation)

– iPad Air 2