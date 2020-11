Biostar lance le P500 : un SSD portable USB 3.2 avec éclairage RGB

Le P500 est un nouveau SSD portable produit par le fabricant Biostar. Le dispositif est équipé d’une coque en aluminium qui fait également office de dissipateur technique. Il embarque également un éclairage RGB ce qui peut plaire (ou non) en fonction du public visé.

Le P500 mesure 115 x 42 x 12,5 mm et pèse 100 grammes. A l’intérieur du P500, on trouve sans surprise un SSD M.2. NVMe qui offre une capacité de stockage de 512 Go, 1 To et 2 To en fonction des modèles.

Pour se connecter à un ordinateur, une tablette, ou autres, le P500 est doté d’un connecteur USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 qui offre une bande passante de 10 Gb/s.

Les P500 de 512 Go et 1 To sont disponibles dès maintenant. La version 2 To arrivera quant à elle un peu plus tard.