Black Friday : 199€ le disque dur USB 3.0 de 12 To pour vos sauvegardes

Besoin de stockage pour sauvegarder vos documents, photos et films de vacances ? Et bien voilà un gros disque dur externe qui devrait amplement faire l’affaire. Il s’agit du disque dur Western Digital Elements d’une capacité 12 To qui voit son prix dégringoler à seulement 199,99€ sur Amazon.de à l’occasion du Black Friday.

Le Western Digital Elements est un disque dur externe qui dispose d’une connectique USB 3.0. Il est alimenté via un adaptateur secteur (fourni). A noter que le WD Elements mesure 13,5 x 4,8 x 16,58 cm et pèse 950 grammes. C’est typiquement un disque dur à poser sur son bureau qui permettra de stocker une très grosse quantité de données.

-> disque dur WD Elements 12 To à 199,99€ sur Amazon.de

Lors d’un bon plan précédent, un lecteur nommé Baptiste nous avait signalé que le disque dur est démontable facilement, et généralement à l’intérieur on trouve un disque dur WD RED de 10 To tout ce qu’il y a de plus classique. On peut donc extraire le disque dur pour l’installer comme HDD interne dans un PC ou un NAS.

A noter que sur Amazon.es des frais d’envoi s’appliquent. Au final le disque revient à 208.08€ livraison comprise.