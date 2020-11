Le Black Friday aura lieu cette année le 4 décembre en France et aussi le 27 novembre partout dans le monde

Crise sanitaire oblige, le Black Friday n’aura pas lieu cette année à la fin du mois de novembre comme c’est habituellement le cas mais début décembre. En effet, les commerçants et le gouvernement se sont mis d’accord pour repousser en France le Black Friday du 27 novembre au 4 décembre.

En France, le Black Friday aura donc lieu officiellement cette année le vendredi 4 décembre.

Mais le Black Friday étant une opération commerciale qui existe dans le monde entier (et depuis plusieurs années) et non pas une opération commerciale franco française comme peuvent l’être par exemple les French Days, les amateurs de bonnes affaires auront toujours la possibilité de se procurer des produits à prix remisés dès le 27 novembre sur internet en passant par les nombreuses boutiques en ligne étrangères (y compris les différentes déclinaisons Amazon.de, .it, .es, .co.uk, etc..) qui proposeront comme tous les ans leurs traditionnelles offres du Black Friday le dernier vendredi de novembre.

Au final, si le Black Friday français aura bien lieu le 4 décembre. C’est en fait deux jours de Black Friday dont auront le droit les internautes, puisque internet étant sans frontière, ils auront également accès au Black Friday “mondial” qui aura lieu, lui, le 27 novembre.