Black Friday : les SSD Samsung 870 QVO 1 To (71€), 2 To (134€), 4 To (255€)

A l’occasion de la Black Friday Week, les SSD Samsung 870 QVO d’une capacité de 1 To, 2 To et 4 To s’affichent à un très bon tarif sur Amazon.fr qui les brade à respectivement 71,99€, 134,99€, et 255,99€.

Si vous avez besoin d’un gros SSD c’est vraiment intéressant ! Le modèle 1 To est à 71,99€. Le modèle 2 To à moins de 135€ c’est vraiment pas mal et 255,99€ le modèle 4 To c’est exceptionnel pour ceux qui ont l’utilité d’un SSD d’une telle capacité.

Pour rappel, les 870 QVO sont des SSD au format 2,5 pouces qui exploitent une interface SATA III et qui embarquent de la mémoire NAND Flash QLC.

En terme de performances, les SSD offrent des débits de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.

Avec de telles capacités vous devriez avoir de quoi stocker une bonne partie de votre ludothèque…