Bon Plan : 227€ le disque dur externe WD Desktop de 12 To

Vous ne savez pas où sauvegarder votre collection de films de vacances, vos séries TV et votre collection de jeux ? Et bien voici une offre qui pourrait vous intéresser ! Le site Amazon.fr propose en effet la version 12 To du disque dur externe Western Digital MyBook Desktop en promotion au prix de 227,94€ . Un excellent prix pour ce disque de très grande capacité.

Pour information, le WD MyBook Desktop de 12 To est un disque dur externe qui est équipé d’une connectique USB 3.0. Il est alimenté par un adaptateur secteur (fourni). Au niveau des mensurations, l’appareil mesure 13,94 x 4,9 x 17,06 cm et pèse 970 grammes tandis qu’en terme de débit il est question de taux de transferts pouvant atteindre 140 Mo/s.

