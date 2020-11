Bon Plan : Achetez Microsoft Office et obtenez Windows 10 gratuitement

C’est déjà le Black Friday avant l’heure chez GoDeal24.com qui propose dès aujourd’hui une opération promotionnelle baptisée “Black Friday Super Sale” (Super Vente du Flash Friday pour les frenchies). Durant cet événement , la boutique propose une offre « Achetez en 1 et obtenez 1 autre gratuit ». Sans oublier d’autres offres et promos comme par exemple : 50% de réduction sur Windows 10 et 55% de réduction sur les autres logiciels Microsoft.

Achetez en 1, obtenez 1 autre gratuit

L’offre principale vous permet d’obtenir Windows 10 gratis ! Lors de son “Black Friday Super Sale”, GoDeal24.com offre gratuitement Windows 10 lorsque vous achetez MS OFFICE. L’offre est avantageuse car elle permet de faire tourner son PC avec la dernière version de Windows et de bénéficier également de la suite logicielle Microsoft office à prix réduit.

– Microsoft Office 2019 Professionel (+ Windows 10 Pro gratuit) à seulement 33,99€

– Microsoft Office 2016 Professionel Plus (+ Windows 10 Pro gratuit) à seulement 22,99€

– Office 365 Pro (+ Windows 10 Pro gratuit) à seulement 17,99€

– Microsoft Office 2019 Professional (+ Windows 10 Home gratuit) à seulement 34,99€

– Microsoft Office 2016 Professional (+ Windows 10 Home gratuit) à seulement 23,99€

– Office 365 Pro (+ Windows 10 Home gratuit) à seulement 17,69€

50% de réduction sur Windows 10

Si vous souhaitez simplement passer à Windows 10, GoDeal24.com a également de quoi vous satisfaire. Vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur les tarifs déjà attractifs des clés de licence Windows 10. Faites votre choix parmi les offres ci-dessous avec le code promo : EGD50

– Windows 10 Professional à 7,40€ / 7,59€

– Windows 10 Home à 7,96€ / 8,16€

– Windows 10 Enterprise 2019 LTSC à 8,91€

– Windows 10 Pro Professional pour 2 PC à 12,12€ (6,06€ chaque PC)

– Windows 10 Home pour 2 PC à 13,24€

– Windows Server 2019 standard à 15,67€

55% de remise sur tout le reste

Les offres sont nombreuses lors de l’opération “Black Friday Super Sale” de GoDeal24.com. Obtenez un rabais de 55% sur les articles ci-dessous avec le code promo : EGD55

– Office 2019 Home et Business pour Mac à 50,25€ / 51,51€

– Office 2016 Home et Business pour Mac à 42,49€ / 43,55€

– Microsoft Office 2019 Home et Etudiant (1 utilisateur) à 34,55€

– Microsoft Office 2016 Home et Etudiant (1 utilisateur) à 35,99€

– Compte Microsoft Office 365 Professional Plus (1 utilisateur 1 an) à 15,19€ / 15,57€

– Office365 + Windows 10 Pro à 20,59€ / 21,11€

– Office365 + Windows 10 Home à 21.22€ / 21,75€

Ne tardez pas pour profiter de ces offres. Compte tenu de la demande, les stocks réservés pour cette promotion seront rapidement épuisés

Qui est GoDeal24 ?

GoDeal24.com est un site web mondial qui vend des jeux authentiques et des clés de licence logicielle à des clients issus du monde entier. Ils fournissent une assistance 24h / 24 et 7j / 7 et proposent des offres très attractives sur toute une gamme de clés logicielles. L’enseigne ne vend que des clés de licence logicielles authentiques.

Des questions ? Besoin d’aide ?

Vous pouvez contactez la boutique à tout moment avant ou après la commande. Pour les contacter, envoyez simplement un e-mail à service@godeal24.com et leur équipe vous répondra dans les plus brefs délais.

Pour installer vos nouveaux logiciels ou votre système d’exploitation, n’oubliez pas de télécharger d’abord les versions correctes sur votre ordinateur. Puis activez les avec les nouvelles clés de licence que vous avez achetées :

– Microsoft Windows 10 Professionnel : Lien de téléchargement

– Microsoft Office 2016 Professionnel Plus : Lien de téléchargement

– Microsoft Office 2019 Professionnel Plus : Lien de téléchargement