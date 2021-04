Que ce soit pour stocker des données ou pour enregistrer des photos et vidéos, on a toujours besoin d’une carte mémoire avec soi…

Et ça tombe bien en ce moment, la carte mémoire micro SDXC SANDISK Ultra d’une capacité de 128 Go est disponible à seulement 16,99 sur Amazon.fr. C’est un bon prix pour cette carte mémoire de 128 Go qui propose des débits de 120 Mo/s. Pour information, c’est un modèle de classe 10 qui répond aux normes UHS 1 et A1.

– SanDisk Ultra 128 Go à 16,99€ sur Amazon.fr

Et si vous voulez un modèle de plus grande capacité, il y a aussi la SanDisk Ultra de 200 Go qui est dispo à 28,99€ sur Amazon.fr et même la SanDisk Ultra de 256 Go qui s’affiche à 34,9€ sur Amazon.fr. A noter que dans les deux cas, les cartes offrent des taux de transferts de 120 Mo/s et répondent aux normes UHS 1, A1 et classe 10.

– SanDisk Ultra 200 Go à 28,99€ sur Amazon.fr

– SanDisk Ultra 256 Go à 34,99€ sur Amazon.fr