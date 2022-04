Bon Plan : grosse promo sur les Fire TV Stick d’Amazon !

Les clés hdmi Fire TV Stick d’Amazon ont régulièrement droit à des promotions. En ce moment, c’est l’ensemble des sticks qui sont proposés à prix cassés. Ca va du modèle Lite au modèle 4K Max en passant par les FireTV Stick et FireTV Stick 4K.

Pour rappel, ces sticks permettent de transformer n’importe quel TV en TV connectée, lui ouvrant alors les portes d’internet et du multimédia. Il est alors possible d’accéder à internet et d’avoir accès à des services de streaming tels que Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, Salto, My Canal, etc..

Amazon propose quatre versions du Fire TV Stick. Chaque modèle propos des fonctionnalités et des caractéristiques techniques différentes. Libre à chacun d’opter pour le modèle de son choix en fonction de ses besoins et de son budget.

En ce moment, les sticks sont proposés aux tarifs suivants :

Voilà les caractéristiques des différentes déclinaisons :

MAJ : toujours dispo !