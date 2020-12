Bon Plan : la caméra de surveillance extérieure Wansview W5 à 32€ seulement

A la veille du Black Friday, la caméra de surveillance extérieure Wansview W5 voit son prix chuter à seulement 32,39€ sur Amazon.fr. Pour obtenir ce tarif il suffit de cocher le code promotionnel de 10€ à valoir sur la fiche du produit ce qui permet de faire passer son prix de vente de 42,39€ à 32,39€ une fois arrivé dans le panier.

La WansView W5 est une caméra Full HD (1920 x 1080) qui peut être installée facilement à l’extérieur. Elle est étanche. Elle peut être connectée au réseau soit en WIFI soit en filaire via un câble RJ45.

La caméra peut être gérer via l’application du fabricant. Mais cerise sur le gâteau elle est aussi compatible ONVIF et elle est supportée nativement par les NAS Synology ce qui permet de l’installer et de la gérer facilement via un NAS de cette marque. Les vidéos peuvent donc être enregistrées sur le NAS et visionner directement à partir de celui-ci ou l’application DSCam de Synology.

