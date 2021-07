Un petit mot rapide pour signaler que la Sony Playstation 5 est actuellement disponible en stock sur Amazon.fr. Il s’agit du modèle standard avec lecteur Blu-ray.

Très recherchée et quasiment impossible à trouver, la console est dispo. Il est possible de passer commande sur le site et d’être livré demain.

– Playstation 5 à 499,99€ sur Amazon.fr

MAJ : le stock est épuisé !