Bon Plan : les SSD portables Samsung T7 de 500 Go, 1 To et 2 To à prix cassés

Lancé en 2020, le Samsung T7 est un SSD portable qui offre l’avantage d’être à la fois compact et performant. Il offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 1.050 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.000 Mo/s en écriture grâce à son port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

On parle à nouveau de ce SSD aujourd’hui car il s’affiche en ce moment en promotion sur le net. Le modèle 500 Go est dispo à 79,99€, la version 1 To est proposé à 102,96€ tandis que la version 2 To coûte 159,91€ sur Amazon.fr.

A noter que les T7 existent en plusieurs coloris : bleu, rouge ou gris.