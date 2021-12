Bon Plan : le SSD Crucial P2 de 1 To à 84€ sur Amazon.fr

La version 1 To du SSD Cucial P2 s’affiche aujourd’hui à 84,99€ sur Amazon.fr. Pour rappel, le P2 est un SSD au format M.2. (2280) qui dispose d’une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash QLC et un contrôleur maison.

– Crucial P2 1 To à 84,99€ sur Amazon.fr

En terme de débits, le P2 de 1 To offre des taux de transferts de 2.400 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture, ce qui ne fait pas de lui le SSD M.2. NVMe le plus rapide du marché, mais probablement l’un des plus abordables.