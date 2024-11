Black Friday : Prix mini pour les disques LaCie Rugged Mini

A l’occasion du Black Friday, les disques durs LaCie Rugged Mini voient leur prix chuter drastiquement sur Amazon.fr. La totalité des capacités (1 To, 2 To, 4 To et 5 To) sont prroposés à prix réduits durant l’événement.

Pour rappel, ces disques durs offrent l’avantage d’être résistants contre ls chocs et les chutes. Ils offrent des taux de transferts de 510 Mo/s et sont couverts par une garantie de deux ans. A noter que deux ans d’abonnement aux services de récupération de donnée Rescue Serices sont inclus.

