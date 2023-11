Black Friday : ajoutez 512 Go de stockage à Nintendo Switch

Durant la Black Friday Week qui bat son plein actuellement, une avalanche de cartes mémoires sont en promotion comme on l’a vu ce matin, mais un modèle a particulièrement retenu mon attention. C’est la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra de 512 Go que l’on peut dégoter depuis ce matin à 45,45€ sur Amazon.fr (son prix a baissé depuis le début de la semaine).

Cette carte intéressera les utilisateurs qui ont besoin d’augmenter de façon assez importante la capacité de stockage de leurs produits high tech. Imaginez un peu : ajouter 512 Go de stockage de plus à votre Nintendo Switch (ou toutes autre consoles portables), votre tablette, votre smartphone ou tout autre appareil équipé d’un emplacement micro SDXC et tout ça pour 45€ c’est plutôt pas mal.

Pour information, la SanDisk Ultra de 512 Go est une micro SDXC de classe 10 qui répond aux normes U1 et A1. Elle offre des débits de 150 Mo/s en lecture.

micro SDXC SanDisk Ultra 512 Go à 45,45€ sur Amazon.fr

Si vous êtes à la recherche d’une micro SDXC un peu plus performante et endurante, pour l’utiliser dans un appareil qui requiert un débit soutenu, comme par exemple un appareil photo numérique, un caméscope, une caméra sportive (comme une Go Pro par exemple) ou un drone, alors il faudra plutôt vous orienter vers la micro SDXC SanDisk Extreme 512 Go qui coûte même pas 10€ de plus mais qui offre des prestations nettement supérieures.

Cette fois ci, la carte est toujours de classe 10 mais elle répond aux normes U3 et V30, et surtout elle supporte un débit de 190 Mo/s en lecture et de 130 Mo/s en écriture, ce qui permettra de faire des photos en mode rafale ou de filmer des vidéos en 4K.

micro SDXC SanDisk Extreme 512 Go à 53,99€ sur Amazon.fr

Dans les deux cas, les cartes mémoires sont livrées avec un adaptateur micro SD / SD afin de pouvoir s’adapter aux différents appareils en votre possession.

