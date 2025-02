Saint Valentin : faîtes plaisir avec Office et Windows 11

Pour la Saint Valentin, faîtes plaisir à votre chéri(e) avec Microsoft Office et Windows 11 dispo dès 10€ chez Godeal24

Parmi les applications disponibles sur Mac et PC, on ne peut nier à quel point la suite Office est vraiment utile et polyvalente. Bien qu’il existe des alternatives gratuites que vous pouvez utiliser, comme Google Docs, elles ne sont pas aussi riches en fonctionnalités que les applications de pointe de Microsoft.

A l’approche de la Saint-Valentin, donnez un peu d’amour à votre PC ou à celui de votre chéri(e) en vous équipant en logiciels à moindre frais. En effet, à l’occasion d’une promotion spéciale Saint Valentin organisée par Godeal24, le dernier système d’exploitation de Microsoft, Windows 11 Pro, ainsi que la suite bureautique Microsoft Office 2021 sont cédés à prix discount.

Durant cette période, vous pouvez obtenir une licence à vie de Microsoft Office Professional 2021 pour seulement 35,24€ (au lieu de 249€). Cette suite contient tout ce dont un bureau à domicile a besoin. Grâce à elle, vous pouvez envoyer et modifier des documents importants, créer des présentations attractives. L’offre concerne un achat unique sur un seul appareil. C’est une excellente affaire pour une suite logicielle indispensable pour rester productif. Si vous avez plusieurs ordinateurs à la maison ou si vous souhaitez partager avec des amis, vous pouvez choisir une combinaison de plusieurs clés, ce qui est plus rentable !

Pour ceux qui ont un budget limité, MS Office Professional 2016 est disponible pour seulement 15,49€. Et si vous souhaitez aquérir ou offrir la dernière version d’Office, à savoir Microsoft Office 2024, sachez qu’elle est également disponible.

Avec la fin du support de Microsoft Windows 10 annonce pour octobre 2025, c’est le moment idéal pour préparer l’avenir en passant à Windows 11 Pro. Grâce aux promotions de Godeal24, vous pouvez obtenir une licence à vie de Windows 11 Professional pour seulement 13,25€ (prix normal 199 €) : une offre imbattable pour le système d’exploitation le plus récent et le plus avancé.

Vous serez plus productif grâce aux nouveaux outils de productivité et à l’assistant IA Windows Copilot. Copilot, c’est comme avoir ChatGPT intégré directement dans votre PC. Il peut répondre à des questions, générer des images, résumer des pages Web, modifier les paramètres système, écrire du code de site Web, et bien plus encore. Obtenez cette mise à niveau informatique complète en promotion dès aujourd’hui.

Gràce à Godeal24, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d’argent grâce à des licences Microsoft à prix réduit, ainsi que des logiciels de sécurité et dos outils informatiques. Vous pouvez acquérir par exemple le système d’exploitation Windows et la suite bureautique MS Office à un prix imbattable. Réalisez vos achats sans tracas gràce à la livraison numérique de Godeal24 qui vous expédie directement par mail le logiciel que vous avez acheté.

Avec une note de 98% sur TrustPilot et un support technique accessible 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance en Godeal24 pour vos achats.