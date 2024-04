Il est possible aujourd’hui de se procurer les cartes mémoires micro SDXC Lexar Play de 256 Go, 512 Go et 1 To à des prix plus qu’intéressants.

Il est possible aujourd’hui de se procurer les cartes mémoires micro SDXC Lexar Play de 256 Go, 512 Go et 1 To à des prix plus qu’intéressants. En effet, le modèle 256 Go coûte seulement 26,22€, le modèle 512 Go : 53€ et la carte de 1 To est dispo quant à elle 105,99€.

Pour information, les cartes mémoires micro SDXC Lexar Play sont spécialement dédiées au stockage des jeux. On peut les utiliser aussi bien dans un smartphone que dans une console de jeux ou au sein de tout autre appareil multimédia.

La micro SXC Lexar Play est un modèle de classe 10 qui répond aux normes V30, A1/A2 et U3. En terme de performances, le fabricant fait état de taux de transferts pouvant atteindre 150 Mo/s.

Pour la petite histoire, sachez qu’on a publié un test de la carte microSDXC Lexar Play de 256 Go sur Bhmag il y a quelques mois. C’est une carte mémoire qui offre un excellent rapport qualité / capacité / prix. Ses performances sont également très bonnes.