Vente flash : l’iPhone 16 chute à 729,99€ (voire moins)

En ce moment, l’iPhone 16 de 128 Go s’affiche à seulement 729,99€ sur Rakuten. C’est un très bon tarif pour ce smartphone récent et performant qui a été lancé en septembre dernier au prix public de 969€. Pour rappel voilà ses caractéristiques techniques :

Processeur Apple A18 6 coeurs

GPU 5 coeurs

Neural Engine 16 coeurs

Mémoire vive 8 Go

Ecran OLED 6,1 pouces Super Retina

Capacité de stockage : 128 Go

Dimensions 147.6 x 71.6 x 7.8 mm

Poids 170 grammes

Modèle version globale (import)

Plusieurs coloris sont disponibles à ce tarif :

iPhone 16 128 Go noir à 729,99€ sur Rakuten

iPhone 16 128 Go vert à 729,99€ sur Rakuten

iPhone 16 128 Go rose à 729,99€ sur Rakuten

A noter que vous pouvez obtenir 5€ ou 10€ de remise supplémentaire en fonction de votre statut au Club R de Rakuten. Le code SILVER5 donne droit à 5€ de remise pour les membres Silver et les codes GOLD10 et PLATINUM10 offrent 10€ de réduction aux membres Gold et Platinum.