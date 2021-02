Cherry présente un clavier ergonomique : le KC 4500 ERGO

Le fabricant Cherry ajoute un nouveau clavier à sa gamme d’accessoires. Son nouveau périphérique porte le nom de Cherry KC 4500 ERGO et comme son nom le laisse penser il s’agit d’un clavier ergonomique.

Contrairement aux claviers habituels qui sont rectangulaires et parfaitement plats, le KC4500 ERGO dispose d’une forme particulière censée être plus confortable et plus ergonomique pour les utilisateurs qui manipulent longuement leur clavier.

Ce type d’accessoire pourra intéresser peut-être les personnes qui ont dues se résoudre au télétravail depuis ces derniers mois.

Le fabricant explique que son clavier est “conçu pour permettre aux mains, aux bras et aux épaules d’adopter une posture naturelle, tout en offrant des heures de travail confortable”.

Le KC4500 ERGO dispose de trois pieds réglables afin de permettre aux utilisateurs de modifier l’angle de fonctionnement, que l’utilisateur soit assis ou debout. L’inclusion de pieds en caoutchouc sur le clavier empêche tout glissement dans toutes les positions.

Le clavier est fourni avec un repose poignets afin de permettre aux utilisateurs de reposer leurs mains confortablement et d’éviter de forcer les points de pression. Cherry a équipé le clavier d’un câble plus long (1,80 mètres) afin de simplifier la vie des utilisateurs et leur permettre de connecter facilement le clavier à leur ordinateur.

Outre son aspect ergonomique, le KC 4500 ERGO est un clavier classique. Il ne requiert aucun pilote spécifique. L’utilisation du programme gratuit CHERRY KEYS n’est pas obligatoire mais permet d’avoir accès à la personnalisation du clavier. Il est alors possible d’attribuer des raccourcis vers des applications, des fichiers, etc…

Le KC4500 ERGO est annoncé Outre Atlantique au tarif de 45 dollars. On peut déjà le dénicher en France au prix de 55€ sur Amazon.fr.