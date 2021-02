Mozilla propose en téléchargement Firefox 86.0 (maj)

Une nouvelle version du navigateur Firefox vient de voir le jour. Elle porte le numéro de version 86.0. Au sein de ce nouvel opus, la fondation Mozilla indique avoir encore amélioré la confidentialité des données échangées sur internet et renforcé le suivi en ligne.

Pour cela, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au navigateur. Disponible dans la rubrique “Options”, “Vie Privée et Sécurité, cette nouvelle fonction baptisée “Stricte” permet de renforcer la sécurité de votre navigation en bloquant strictement cerains cookies. D’après les développeurs, grâce à cette fonction “chaque site Web dispose de son propre «pot à cookies», empêchant les cookies d’être utilisés pour vous suivre d’un site à l’autre”.

La version 86.0 de Firefox offre également d’autres nouveautés, comme par exemple la possibilité de visionner simultanément plusieurs vidéos dans Picture-in-Picture. A noter que les fonctions d’impression ont également été améliorées et propose désormais une conception plus épurée et une meilleure intégration avec les paramètres de l’imprimante de votre ordinateur.

Des correctifs sont également de la partie :

– Le mode lecteur fonctionne désormais avec les pages HTML locales.

– L’utilisation de la navigation rapide du lecteur d’écran pour accéder aux commandes de texte modifiables n’atteint plus de manière incorrecte les cellules non modifiables dans certaines grilles, comme sur messenger.com.

– La fonction de révision de la souris du lecteur d’écran Orca fonctionne désormais correctement après avoir changé d’onglet dans Firefox.

– Les lecteurs d’écran ne signalent plus les en-têtes de colonne de manière incorrecte dans les tableaux contenant des cellules couvrant plusieurs colonnes.

– Les liens dans Reader View ont maintenant plus de contraste de couleur.

– Plusieurs correctifs de sécurité.

– Télécharger Firefox 86.0 pour Windows (32-bit)

– Télécharger Firefox 86.0 pour Windows (64bit)

– Télécharger Firefox 86.0 pour Mac

– Télécharger Firefox 86.0 pour Linux

Pour télécharger Firefox 86.0 vous pouvez soit utiliser notre section Téléchargement ou mettre directement à jour Firefox depuis Firefox en cliquant sur l’onglet “?” puis “A propos de Firefox”.

MAJ le 25/02/2021 : A noter que le logiciel de messagerie Thunderbird est disponible de son côté en version 78.8. Vous pouvez le récupérer ici.