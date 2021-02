Un clavier gamer compact chez HyperX : le Alloy Origins 60

HyperX propose un nouveau clavier à destination des joueurs : le Alloy Origins 60. C’est un clavier compact qui ne mesure que 296 x 105,5 x 39,9 mm et pèse 785,5 grammes. D’après le fabricant, son clavier mécanique est 60% plus petit que les claviers habituels ce qui laisse plus de place sur le bureau pour manipuler la souris.

Dans les faits, on peut remarquer que le constructeur a fait l’impasse sur le pavé numérique et les touches multi directionnelles d’où le gain de place annoncé.

Le clavier Alloy Origins 60 dispose d’un corps en aluminium. Chaque touche est équipé d’un rétro éclairage RGB et exploite des interrupteurs conçus par HyperX. Chaque interrupteur peut supporter 80 millions de pressions d’après le fabricant.

Le fonctionnement du clavier et son éclairage peuvent être personnalisés à l’aide du programme HyperX NGENUITY qui permet de paramétrer le mode jeu, programmer des macros, configurer l’éclairage des touches et des effets lumineux, etc..

Le clavier HyperX Alloy Origins 60 est annoncé au prix de 99$ aux Etats-Unis. Il devrait arriver en France et et en Europe au cours du mois prochain. Son tarif devrait être d’une centaine d’euros environ.